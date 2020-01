Shanghái tripeó al mundo con su show de Año Nuevo

Una espectacular exhibición de drones en Shanghái para marcar el comienzo del nuevo año en realidad no sucedió en Año Nuevo.

La exhibición de miles de drones volando en formación sobre la ciudad fue ampliamente cubierta por los medios globales.

Pero las personas que asistieron al evento en la víspera de Año Nuevo han dicho que no vieron nada.

La compañía detrás de la pantalla ha confirmado a la BBC que las imágenes transmitidas en todo el mundo fueron en realidad de una práctica realizada el 28 de diciembre.

Las imágenes de la impresionante pantalla fueron lanzadas a los medios de comunicación del mundo por los medios estatales de China.

Muestra 2.000 drones despegando contra el espectacular horizonte del distrito Pudong de Shanghái, luego crea formas de fuegos artificiales, figuras animadas de un hombre corriendo y luego deletrea 2020 y caracteres chinos en el cielo.

El video fue recogido por los medios de comunicación del mundo y ampliamente aclamado como una alternativa futurista y de baja contaminación a los fuegos artificiales tradicionales.

Pero como informó el sitio local de noticias en inglés The Shanghaiist, las personas que observaban desde la zona ribereña del Bund frente a Pudong «dicen que no vieron nada en el cielo nocturno. No hay drones. No hay nada».

«Esto me deja alucinado porque son noticias falsas 100% chinas. Anoche estuvimos afuera para un espectáculo que nunca sucedió», dijo una persona, Patrick Cox, en Twitter.

Shanghaiist señaló que un video publicado el 29 de diciembre parecía mostrar exactamente la misma pantalla.

Un video supuestamente de medianoche en la víspera de Año Nuevo muestra las luces del distrito de Pudong apagándose, solo para volver a encenderse unos momentos más tarde sin que aparezcan aviones no tripulados.

Artículo completo en BBC…