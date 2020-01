Actor Dolph Lundgren chillin en Punta Cana

View this post on Instagram

El famoso actor Sueco, Dolph Lundgren, quién participó en la película "Rocky IV"como el boxeador Ruso, llegó en el día de hoy al país por la terminal B de llegadas del aeropuerto internacional de Punta Cana (AIPC), el actor nos comunicó que se siente seguro al momento de su llegada debido a la presencia de miembros del CESTUR y los demás departamentos de seguridad del AIPC.