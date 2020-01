Imágenes – Artista urbano en #TeamLamborghini

View this post on Instagram

En primer lugar gracias a papa DIOS que es mi jefe , mentor , mi motor, mi todo y luego a mi familia que son los que me dan toda la fuerza y motivación principalmente a mi madre y mi adorada esposa @lainsuperable69 , luego mis reales fans y clientes porque son mis soportes y luego al fruto de todo mi esfuerzo. Les presento la nuevo objeto de transporte del #insucrow para completar nuestra colección @lamborghini Urus dimelo @yassergonzalez klk tu eres el duro dimelo @cleanerstudio . Dimelo @freestyleradioshow a tu orden manito que tu si que corres de verdad . Thanks God.