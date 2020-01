Actor se pela a caco

View this post on Instagram

A ver… Para responder de una sola vez a todos los inquietos y curiosos. No estoy enfermo de nada, no se mortifiquen. Me pelé porque hice un personaje por el cual tuve que recurrir al abejón al terminar. Además, para el mismo personaje, dejé de ir al gimnasio y aumente unas cuentas libras demás. Ahora comenzando el año y habiendo terminado el proyecto, puedo volver a mi normalidad. Ojo: varios puntos importantes sobre mi raspada de cabeza. •Si a usted no le gusta, resérvese su comentario negativo que de nada me sirve. Para el desahogo puede hacerse un análisis introspectivo que estoy seguro que le vendrá de maravilla para iniciar el año. • Si entiende que está bien y que debo quedarme caco pelao, bueno… es solo un look de paso, no es mi intención permanecer así. Gracias @hectoranibal por la foto y @edwardbraestilista por la pelada de último minuto.