Franklin Mirabal: «Gracias por quererme tanto»

View this post on Instagram

Mensaje para Liceístas: No pudimos ganar el Campeonato, pero vivimos muchos momentos de "Gran Alegría" como eliminar a las Aguilas Cibaeñas. Nuestra GLORIA está ahí: ¡32 Coronas!. Tenemos a "Los Mejores Fanáticos" y en Octubre volvemos con más fuerzas. Fanáticos del Licey: Gracias por "Quererme tanto"… Yo también los "Adoro Mucho". #NarraComoFranklinMirabal