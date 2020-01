View this post on Instagram

Mi respuesta a la ratificación de suspensión de 2 juegos y multa de parte de LIDOM: ¡Dios sabe por qué hace las cosas!. Mi posición: "Seguiré siendo un aliado del béisbol". El calmante a mi dolor será "El Gran Cariño" de los Fanáticos. ¡Dios bendiga a Lidom!.