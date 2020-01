El documental que cuenta la evolución de los dominicanos de Manhattan

Nueva York.- Más de 400 fotos y documentación inédita, así como los testimonios de 73 entrevistados han servido al Productor y Director Eddy Coradin conjuntamente con la Co-Productora y Línea Grafica: Jennifer Coradin, Para elaborar su primer documental “De Quisqueya Heights”.

¿Como surgió la idea del documental “De Quisqueya Heights”?

“A través de “Dominicano con Éxito” un programa de televisión que difundíamos semanal en varios canales de televisión en Miami y Nueva York, Por el cual viajábamos por el mundo en búsqueda de dominicanos exitosos para proyectar sus logros a todos nuestros televidentes. De ahí nace este documental”.- Eddy Coradin

¿Cuándo inicia el proyecto?

“Por el año 2016 nos llega la idea de crear un documental relacionado con los orígenes y la evolución de la inmigración del dominicano en una época remota a los Estados Unidos. La cual consistía en enfocarnos en los pioneros de cada género o profesión que influencio que se abrieran las puertas para el resto de las generaciones futuras”.- Eddy y Jennifer Coradin

¿Porqué De Quisqueya Heights?

El sentir de la palabra “Quisqueya” es porque somos Quisqueyanos y “Heights” por Washington Heights el sector Dominicano en Manhattan. Un nombre adaptado con un concepto claro y definido a este documental”.- Eddy Coradin

¿Porqué es necesario un documental como este?

Hacía falta una documentación visual de la trayectoria histórica del dominicano en el área de Nueva York. Y es que esta ciudad consiste en ser el primer punto masivo de migrantes dominicanos en el mundo.” Y cuenta la historia de la evolución de los hombres y mujeres, entré los años 1613, 1888,1920, hasta 1990 Banda sonora del documental “De Quisqueya Heights” producido por Coradin Productions en colaboración con temas de Tennessee por Hans Zimmer, Goodbye por Jan A. P. Kaczmarek, Preludio No. 2 del maestro Bullumba Landestoy, entre otras.

¿Con que archivo histórico contacte para producir el documental De Quisqueya Heights?

«La historia se hace con documentos, Las posibilidades de hacer historia están en relación directa con la riqueza documental. Ir a los archivos es una ley del trabajo histórico, ahora combinada con el uso de cámara, video, fotografías y computadoras. Como muchas instituciones y personas en Nueva York poseen ricos yacimientos documentales tiene andado la mitad del camino para conseguir una abundante producción historiográfica, máxime si sigue a la localización de sus archivos, una lista de todos y el inventario de cada uno. Sin embargo, no basta la riqueza de combustible documental para obtener una copiosa y sápida producción de más de 400 fotos de los archivos CUNY DSI (Dominican Studies Institute, los archivos personales de Ramon Anibal, Peter Landestoy, el fotógrafo Felix Grant , José Paniagua, Xiomara Cabrera, Miguel Lajara, Manuel Sierra, Mari Santana, Franklin Gutiérrez y de nuestrosarchivos.

También más de 40 a 50 videos recopilados de CUNY DSI, Ramon Anibal, los activos del centro Cultural Deportivo Dominicano Of USA Inc, Felix Grant, Cesar Romero, Peter Landestoy, Américo Mejía, Kiskeya Life, Mari Santana, y de nuestros archivos Coradin Productions. Gracias al material disponible, de Instituciones y empresas que nos permitieron grabar y cedieron información, fotografías y videos de sus archivos: como CUNY DSI, Centro Cultural Deportivo Dominicano Inc., Harlem Community Center, Cibao Meat Products, Mamita’s Ices, CTM Productions Entertainment, M. Sierra Photographer, Ulloa’s Photo & Video Center, Ramon Anibal TV, Kiskeya Life y Comisionado Dominicano de Cultura filial Nueva York. Este apoyo nos permitió finalizar el proyecto del documental «De Quisqueya Heights”

¿Porque el documental “De Quisqueya Heights” es el primer testimonio histórico?

«De Quisqueya Heights” es el primer testimonio histórico realizado hasta el momento ya que no existía ninguna documentación audiovisual razonada sobre la comunidad dominicana asentada, en los cinco boroughs de la ciudad de Nueva York: Manhattan, Brooklyn, El Bronx, Queens y Staten Island.

En la película, “De Quisqueya Heights” se reconstruyen las memorias de Juan Rodriguez, la primera persona no indígena de la isla de Hispaniola (hoy República Dominicana y Haití) que se estableció en la ciudad de NY, el pianista y compositor dominicano Rafael «Bullumba» Landestoy, la Incansable, pionera, activista, actriz y reconocida folclorista dominicana Normandía Maldonado, el Pianista, Compositor y Director de Orquesta dominicano, Rafael Petitón Guzmán, el primer jugador dominicano en debutar en Grandes Ligas, Osvaldo Virgil.

«Ozzie» Virgil” el primer dominicano en diseñar y construir un avión, Zoilo Hermogenes García Peña, Juan Antonio Paulino, co-fundador del Club Cívico Juan Pablo.

Así como los dominicanos que combatieron en la II Guerra Mundial, el pintor dominicano Tito Enrique Cánepa, que llego a su madurez artística en los años 1930, la polifacética vida artística, de Argentina Mercedes María González Morel Valerio (Monica Boyar) el nacimiento en 1966 del Club Deportivo Dominicano Inc, la locución, periodista y la productora del programa de televisión “Realidades” Zunilda Fondeur.

También el compositor y conductor del programa “Que Pasa New York”, Nazario Brea, el músico, compositor, arreglista, director y productor dominicano Juan Azarías Pacheco Kiniping (Johnny Pacheco), el locutor, periodista y conductor del programa “El Palo de la Tarde” Alipio Coco Cabrera. El animador del meridiano “Fiesta”, en Tele Antillas, locutor de WSKQ, o Super KQ y conductor del programa de televisión “El Show de Ramón Aníbal”, Ramon Anibal Ramos.

Además el diseñador de modas el dominico-estadounidense. Óscar de la Renta, por primera vez en la historia de las Grandes Ligas tres hermanos jugaban simultáneamente en los jardines, Felipe, Jesús y Mateo Alou. Milagros del Rosario Quezada Borbón (Milly Quezada) Una mujer luchadora y perseverante que rompió los esquemas del merengue, el diseñador dominicano de alto estilo para mujeres. Sully Osvaldo Bonnelly Canaán, el cantante de salsa José Alberto Justiniano Andújar, más conocido por su nombre artístico José Alberto «El Canario», El Dr. Eliscer Guzmán, destacado cardiólogo de la ciudad de NY, al legendario empresario artístico dominicano José A. Tejeda, la increíble historia de vida del rey de la bachata Anthony Santos, más conocido en el mundo artístico como(Romeo Santos), reconocido empresario artístico en el área de restaurantes, Félix Cabrera, El cantante y compositor Geoffrey Royce Rojas de León, conocido artísticamente como (Prince Royce) el cantante, músico y compositor dominicano. «El tenor lírico de la Salsa» Santiago Pérez Cerón, la reconocida comunicadora dominicana y ex Gerente de Relaciones Publicas en Disney Destinations, Mari Santana, el popular animador de radio Ramón Reinoso “The boy from Bonao” el dramaturgo, director teatral, abogado, actor Franklin Domínguez Hernández, el reconocido comunicador César Romero, productor y conductor de sus programa de televisión “Hechos y Gente”, entre muchos más.

Los Narradores que cuentan en primera persona la versión de la historia del documental son:

Adriano Espaillat, Milly Quezada José Alberto, Ramón Anibal Ramos, Mari Santana, Cesar Romero, Nazario Brea, Germán Batista, Alipio Coco Cabrera, Dr. Eliscer Guzmán, Ydanis Rodriguez, María Khury, Julio Isidor, Familia Morel (Mamita’s Ices), Juan J. Camilo, Rafael

Ulloa, Isabel Aguiar-Limone, Manuel Sierra, Anna Tonna Miguel Lajara, Ana Mora, Jennifer Hidalgo, Jankarlos Nuñez.

También Miguel Andrés Tejada, Felix Grant, David Nuñez, German Ramirez, Jessy J. Pérez, Lina Beltré, Eduardo Luna, Manuerl O. Pérez, Benjamín Morillo, Robín Rosado, Manny Kassu, Martin Polanco, Franklin Gutiérrez, Dra. Milagros Vázquez, Santiago Cruz, Xiomara Cabrera y José Delio Martes Casi todo el material es inédito, siendo la mayor parte de las fotos más interesantes propiedad de la productora y por lo tanto solo se pueden ver en este documental, por lo que no podrán verse en otra parte sino en sus ediciones.

Ficha film: De Quisqueya Heights

Duración: 1 hora y 45 minutos

Productor y Director: Eddy Coradin

Guionista, investigación e idea original: Eddy Coradin

Co-Productora y Linea Grafica: Jennifer Coradin

Narración Principal: Jenny R. Gómez

Camara y Edición: Eddy Coradin, Jennifer Coradin

Duración de Trabajo: 2016 hasta 2019

Años referidos en el documental: 1613, 1888, 1920-1990