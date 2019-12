El Zafiro fue reconocido como “Estrella por siempre”

El espacio “Pégate y Gana con el Pachá” entregó un reconocimiento al merenguero Carlos Manuel conocido como “El Zafiro”.

La “Estrella por Siempre” se le obsequió al denominado “Diamante Azul” por sus aportes al merengue en más de tres décadas de carrera musical.

“Esto no me lo esperaba. Pachá tu eres mi hermano, mi amigo de siempre. Y me tienes aquí como una Estrella por siempre”, dijo el Zafiro el merenguero recibir la efigie.

El Zafiro aprovechó el momento para agradecer al productor de televisión, quien también es su actual Manager, Alberto Bernabé (Bebeto) por la confianza depositada en él.

“Tengo un equipo para trabajar”, aseguró el cantante durante un programa especial que realizará desde Hipermercados “Ole” de la avenida España la producción de Pégate y Gana con el Pachá.