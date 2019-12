RD:Pasajero número 5 millones

View this post on Instagram

La semana pasada recibimos el pasajero 4 millones en el #AILA y hoy en el aeropuerto de Puerto Plata celebramos la llegada de un total de 5 millones de pasajeros en todos los aeropuertos operados por @aerodomrd en el país 👏👏 . Este ha sido un año de récords para nuestra empresa. Con la recepción de este pasajero 5 MM, celebramos un nuevo hito que responde al apoyo de todos nuestros socios comerciales, nuestras aerolíneas, y el Gobierno Dominicano. . Con gran alegría, ver el tráfico récord de turistas que estamos recibiendo nos indica que a pesar de los retos que a nivel internacional enfrentó el turismo de nuestro país a lo largo del año, República Dominicana sigue siendo el mejor destino turístico de toda la región del Caribe. . Es por eso que nos llena de orgullo operar y administrar seis de los aeropuertos en esta hermosa isla. . El pasajero ganador recibió dos boletos aéreos desde Puerto Plata hacia Canadá, cortesía de @airtransat 🇨🇦