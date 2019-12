“Me gusta aprender a hacer muñecas negras porque así hago algo parecido a mi: son negras y de pelo rizado, como yo! Y al mismo tiempo me hace reflexionar sobre lo que realmente soy, me hace pensar que no es justo que las niñas tengan que jugar con muñecas en las que no pueden identificarse, porque las munecas que se venden normalmente son blancas, flaquitas y con el pelo rubio. (Seguir leyendo…)