Una madre de 7 hijos sin Nochebuena

Por Jhenery Ramirez/Listin

…Ella habla haciendo un esfuerzo para no irse en llanto, pero es imposible cuando recuerda que cinco de sus hijos no van a la escuela, que hace tres meses dos de ellos tuvieron dengue y que no puede llevarlos a un pediatra porque no tiene seguro médico.

Lo que todos se preguntarán es dónde están los padres de sus hijos. El papá de Devilson y Emerson falleció, y el de los otros cinco es un anciano que reside en San Juan de la Maguana y maltrataba físicamente. (Seguir leyendo aquí…)

Foto por Raúl Asencio/Listin Diario

