¿Quieres que tu talento se convierta en premios y dinero en efectivo? ¿Te gusta escribir sobre la República Dominicana, el turismo dominicano y/o la cultura de nuestro país? ¿Crees que tienes la capacidad de crear piezas de interés para los lectores de remolacha.net?

Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, entonces este concurso es para ti y te invitamos a participar por la oportunidad de ganar fabulosos premios.

BASES DEL CONCURSO DE ESCRITURA DE REMOLACHA.NET

Temática:

Puedes escribir sobre cualquier tema relacionado con la República Dominicana, el turismo dominicano o la cultura dominicana que creas pueda ser de interés para los lectores de remolacha.net.

Se trata de un concurso de escritura no ficcionada (por lo que asumes responsabilidad sobre la exactitud y la veracidad de los eventos, personas e información presentada).

Fechas

La primera ronda del concurso de escritura inicia el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre de 2020.

Premios:

Los escritores de los tres mejores artículos sometidos durante los próximos 60 días recibirán los siguientes premios:

Primer premio: 300 dólares en efectivo para un solo ganador.

Segundo premio: 150 dólares en efectivo para un solo ganador.

Tercer premio: 75 dólares en efectivo para un solo ganador.

Menciones de honor: 30 dólares en certificados de regalo de Amazon.com para varios ganadores.

Se dará una consideración especial al artículo con la información más útil y detallada sobre el tema del mes.

Formato:

Debes enviar las piezas vía concurso@remolacha.net

– La longitud ideal de los artículos es de 1.500 a 2.000 palabras. Aunque serán aceptados artículos de hasta 5.000 palabras.

– Envía tus artículos solo en formato MS-Word, OpenDocument, HTML o texto sin formato (plain text), por correo electrónico.

Reglas generales:

– Puedes escribir sobre cualquier tema relacionado con la República Dominicana, el turismo dominicano o la cultura dominicana que creas pueda ser de interés para los lectores de remolacha.net.

– Para ser elegible, cada artículo debe ser un trabajo original de al menos 1,500 palabras.

– Este es un concurso basado en el mérito, juzgando la habilidad de los escritores y el valor práctico del contenido de los artículos. No se trata de un juego de azar.

– Todos los escritos deben ser trabajos originales, inéditos (nunca antes publicados) y los derechos de autor pasarán a ser propiedad de remolacha.net.

– Los artículos promocionales no son elegibles para ser evaluados en el concurso.

– Solamente puede presentarse a concurso el trabajo original y propio.

Gráficos y fotos

Aunque no es obligatorio, puedes incluir ilustraciones o fotografías con tu artículo.

En caso de incluirlas, las imágenes deben ser enviadas por separado al artículo y en formato .jpg, .gif, .png o .pdf. Por favor, no integres las imágenes en un documento de Word (pues no siempre es posible rescatar la imagen para su procesamiento y por ello tales imágenes integradas no serán tomadas en cuenta).

Todas las imágenes presentadas deben ser originales del autor del artículo y tú, como concursante, debes poseer los derechos de autor de las mismas.

Si incluyes fotos o ilustraciones, ten en cuenta que solo utilizamos imágenes en formato HORIZONTAL, con un ancho mínimo de 600 píxeles (se prefieren de 700 a 1,200 píxeles).

Elegibilidad:

Puedes enviar tantos artículos como quieras.

¡El plagio es absolutamente inaceptable! Las citas de otros trabajos son aceptadas, si son breves y solo si se usan comillas, siendo lo más importante que se atribuya el crédito total a su autor original. Cualquier tipo de plagio será motivo para que tu artículo sea removido y descalificado por el jurado.

No son elegibles para el concurso los anunciantes de Remolacha.net, los donantes de premios, los editores y los familiares directos de los miembros del jurado y de nuestro personal

No serán admitidos los artículos o enlaces (links) pagados por terceros para ser colocados en su nombre, por lo que estos no deben ser presentados a consideración.

Los ganadores de los tres primeros premios no son elegibles para las rondas posteriores hasta que haya pasado un año.

Los ganadores de la Mención Honorífica continúan siendo elegibles para todos los demás premios en las rondas subsiguientes.

Consideraciones:

Asegúrate de revisar tu artículo con detenimiento y haz que al menos un amigo o familiar lo revise también.

Una vez que tu artículo sea enviado a remolacha.net, ¡no puede ser presentado a ningún otro lugar!

No envíes artículos que ya hayas publicado en redes sociales o blogs, ni piezas enviadas a otros concursos o medios de comunicación (a menos que seas el dueño, hayas recuperado todos los derechos de autor y la obra no resultara publicada).

Recuerda que una vez tu artículo haya sido publicado en nuestra página web, los derechos de autor pertenecerán a remolacha.net.

Remolacha.net se reserva el derecho de editar los artículos en cuanto a su extensión, gramática, ortografía, puntuación, así como de eliminar cualquier parte que considere no esté relacionada con el tema en cuestión.

Remolacha.net se reserva el derecho de publicar solo aquellos artículos que entienda pertinentes para ser publicados en blogs.

Patrocinadores de premios:

¿Quieres convertirte en un patrocinador de premios del concurso de escritura de remolacha.net? Obtendrás un alto nivel de publicidad y promoción. Escríbenos ahora a patrocinio@remolacha.net y hablemos de esta oportunidad.

Muéstranos tu talento y gana! Tú también puedes ganar un premio, pero solo si lo intentas… Así que ¡a escribir, damas y caballeros!.

Ángel «Remo» del Orbe

Fundador y Editor Senior de Remolacha.net

Felicitaciones a los ganadores de las rondas anteriores del concurso:

Ronda 1: [nombre del ganador] por su artículo » ”, que fue publicado el [fecha].