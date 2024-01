BMW contrata robots humanoides para ensamblar vehículos

BMW ha firmado un acuerdo comercial con la compañía Figure para incorporar robots humanoides en sus centros de ensamblaje automotriz. Las herramientas con articulaciones que replican el movimiento humano tendrán aplicaciones de «uso general» en entornos de fabricación. La compañía asegura que no pondrán en riesgo los puestos de trabajo de personas. (Seguir leyendo…)

*Video: Chequea la vaina

Meet @Figure_robot, a leader in the race to build commercially viable humanoid robots.

For episode 20 of S³, we got the world’s first close up look at what they’re building. pic.twitter.com/MVxpMXIOOU

— Jason Carman (@jasonjoyride) December 3, 2023