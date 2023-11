‘República Dominicana y su clasificación de los ladrones’

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Los videos con las imágenes y el sonido de los enfrentamientos de ayer en un residencial de Santo Domingo norte y en el sector La Noriega de Santiago dan cuenta de que la policía dominicana es la misma, que es irreformable y que todo lo que se habla de cambios en la institución es pura chachara.

Tres jóvenes menores de 25 años murieron en los famosos intercambios de disparos: Ninguno era la madre Teresa el hecho de que tres policías resultaron heridos indican que hubo fuego de ambos bandos, pero los jóvenes muertos no tienen que obedecer ninguna norma y los poliçías si

Esos muertos junto a decenas iguales a ellos son hijos de la inequidad sembrada en la República Dominicana en años de crecimiento con un modelo de embudo en que un grupo se queda con todo y otro solo le queda sobrevivir en la marginalidad.

Una vez bauticé a esos jóvenes que sobreviven en el delito como los hijos del PLD porque a su edad el PLD era el único modelo de gobierno que habían conocido.

Yo no sé que pasa por la cabeza de un joven sin educación, sin trabajo y sin oportunidades cuando escucha que un político es imputado de apropiarse de 5 mil millones o que los negocios de un hermano de un ex presidente pudieron abarcar 43 mil millones.

Yo me sofoco cuando oigo hablar de tantos millones y quisiera saber qué pasa por la cabeza de esos muchachos de la marginalidad cuando oyen de esas sumas.

Estoy segura que todos los delitos juntos de los 11 muertos en los últimos 45 días, que son delitos contra la propiedad, no suman un ápice de lo que se han robado los grandes depredadores del erario.

La gran diferencia entre ellos es el monto del delito y quizás el saco y la corbata.

Mientras a los grandes ladrones hay que respetarles todos los derechos, y que bueno que pasa, porque quiero que se le respeten todos los derechos. A los bigañuelos la policía los ejecuta y hacen un fasttrack. En ese paso rápido para los delicuentes comunes la policia investiga, juzga, condena y aplica la pena capital.

He hablado muchas veces de esto y la mayoría de la población dominicana, carente de educación e idea del derecho, aplaude la muerte de los delincuentes comunes.

Quizás ha llegado el momento de reclamar igualdad de condiciones para todos los ladrones aunque quizás algunos han robado tanto que la policía en vez de armas ligeras necesiten armas de guerra para enfrentar a quienes se han robado no la propiedad privada de alguien sino la propiedad de todos y todas.