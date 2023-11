Locotrona en pleno vuelo

¿Quéseto? una mujer se baja los pantalones para orinar en pleno vuelo de Frontier desde Florida.

Una mujer en pleno vuelo de Frontier que cubría la ruta de Florida a Philadelphia se bajo los pantalones delante de todos los pasajeros para orinar. En el vídeo se observa cómo les grita “perdón a todos” y luego se baja el pantalón y se agacha a orinar, lo que causó indignación. Sin embargo, la mujer arremetió contra ellos con groserías, además de decir que tenía que orinar, no le importaban nada.

