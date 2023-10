‘No habrá apertura migratoria con Haití por ahora’

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que no habrá apertura migratoria con Haití en estos momentos, pero que dicha medida será evaluada más adelante. «Es evidente que la resolución de hoy (la aprobada por la ONU este lunes para el despliegue por un año la fuerza multinacional en Haití) cambia el juego, cambia la situación nuestra, la frontera yo les dije -no va a ser la misma- yo no veo que haya apertura migratoria por los próximos tiempos, vamos a ver más adelante», expresó el mandatario. (Seguir leyendo…)