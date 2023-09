Ucrania acusa a Elon Musk de ser cómplice de muertes en la guerra

The Guardian

Un alto funcionario ucraniano acusó a Elon Musk de “cometer el mal” después de que una nueva biografía revelara detalles sobre cómo el magnate de los negocios ordenó el año pasado que se apagara su red de comunicaciones por satélite Starlink cerca de la costa de Crimea para obstaculizar un ataque con aviones no tripulados ucranianos contra buques de guerra rusos.

En una declaración en X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, propiedad de Musk, el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak escribió que la interferencia de Musk provocó la muerte de civiles, calificándolos como “el precio de un cóctel de ignorancia y gran ego”.

“Al no permitir que los drones ucranianos destruyeran parte de la flota rusa mediante la interferencia de Starlink, @elonmusk permitió que esta flota disparara misiles Kalibr contra ciudades ucranianas. Como resultado, se está matando a civiles y niños”, escribió Podolyak.

“¿Por qué algunas personas quieren tan desesperadamente defender a los criminales de guerra y su deseo de cometer asesinatos? ¿Y ahora se dan cuenta de que están cometiendo el mal y fomentando el mal?

