En toda América Latina, “los votantes acaban pensando que los políticos son unos estafadores porque no cumplen sus promesas”, dijo Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science. “No es porque sean unos estafadores. Es porque no tienen los votos”. (Seguir leyendo…)