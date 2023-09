Juan Hubieres denuncia supuesta mafia en transporte escolar

Santo Domingo.- El candidato a senador en Monte Plata por la Fuerza del Pueblo, Movimiento Rebelde y partidos aliados, Juan Hubieres, manifestó que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene conocimiento sobre una denuncia de 2500 millones de pesos para alquilar guaguas que no califican por su estructura para transportar niños, cuyos chóferes supuestamente no han sido entrenados y que, además, se le están entregando a terceras personas, que en su mayoría no son propietarios de esos vehículos. (Seguir leyendo…)