Un civil y un bombero FDNY resultaron heridos como resultado del colapso de una grúa esta mañana durante un incendio en un rascacielos en construcción en Midtown West, Manhattan, en la ciudad de Nueva York. (Seguir leyendo…)

Mira el video del momento:

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN

— Jimmy 💃🏻 (@jimmy_farring) July 26, 2023