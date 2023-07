DeSantis insinúa que perdonaría a Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio su sugerencia más fuerte hasta el momento, en una entrevista que se transmitió el viernes, de que consideraría perdonar al expresidente Donald Trump si fuera elegido para la Casa Blanca el próximo año.

En la entrevista en The Megyn Kelly Show, el presentador le preguntó a DeSantis si se comprometería a perdonar a Trump por cualquier cargo federal.

“Bueno, lo que he dicho es muy simple. Voy a hacer lo correcto para el país. No creo que sea bueno para el país que un ex presidente de casi 80 años vaya a la cárcel. ”, dijo DeSantis.

Presionado sobre si eso significa que perdonaría a Trump, Desantis continuó: «No parece que sería algo bueno. Y veo que, ya sabes, Ford perdonó a Nixon, recibió críticas por ello, pero al final del día, es como, ¿queremos avanzar como país? ¿O queremos quedar atrapados en estas controversias pasadas?

En mayo, poco después de ingresar oficialmente a la carrera presidencial, DeSantis dijo que consideraría perdonar a las personas involucradas en la insurrección del 6 de enero, si resultaba elegido, incluido Trump.

Cuatro contendientes republicanos que desafían a Trump por la nominación presidencial el próximo año —Perry Johnson, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley y Larry Elder— han dicho que perdonarían a Trump si fuera elegido, o se están inclinando en esa dirección. Dos candidatos, Chris Christie y Will Hurd, dijeron que no perdonarían a Trump o que se inclinan por eso.

La semana pasada, DeSantis minimizó el ataque del 6 de enero al Capitolio de EE. UU. y le dijo al comediante Russell Brand en una entrevista que el motín “no fue una insurrección”.

Artículo completo en NBC News.