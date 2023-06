Congresista Adriano Espaillat reacciona a decisión de Corte Suprema

Congresista Adriano Espaillat

«Esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos perjudica a los estudiantes de color y repercutirá en todas las facetas de nuestras vidas.Poner fin a la discriminación positiva afianza aún más la desigualdad racial en la educación, y punto. Las disparidades raciales en las admisiones existen, y debemos luchar para corregir este error.»

This SCOTUS decision is detrimental to students of color and will reverberate across all facets of our lives.

Ending affirmative action further entrenches racial inequality in education—Period.

Racial disparities in admissions exist, and we must fight to right this wrong.

— Adriano Espaillat (@RepEspaillat) June 29, 2023