Mujer muere al caer por la borda en crucero que regresaba a Florida

Una mujer murió después de caer por la borda en un crucero la madrugada del jueves. La mujer de 36 años estaba en el MSC Meraviglia, que estaba a unas 18 millas de Puerto Cañaveral, Florida, cuando cayó al mar, dijo la Guardia Costera a CBS News.

El crucero estaba programado para regresar a Puerto Cañaveral esa mañana.

La guardia costera envió un equipo de rescate en bote y helicóptero y localizó el cuerpo de la mujer alrededor de las 7:30 a.m.

«Nuestro más sentido pésame para la familia durante este momento extremadamente difícil y pedimos discreción al notificar a la familia sobre esta tragedia», dijo en un comunicado un portavoz del Destacamento de Asuntos Públicos de la Guardia Costera de EE. UU. en Jacksonville, Florida.

