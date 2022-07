Fernando Tatis Jr. practicó en el campocorto de los Padres

Como parte de su cronograma de actividades de rehabilitación, Fernando Tatis Jr. practicó en el campo corto del Petco Park de San Diego, este lunes, mostrando estar casi listo para volver a la acción y debutar en la temporada 2022 de Grandes Ligas. (Seguir leyendo…)

Chequea el video relacionado:

Fernando Tatis Jr. getting his usual work in today. #Padres pic.twitter.com/XfSLxdoSVd

— Annie Heilbrunn (@annieheilbrunn) July 4, 2022