Video viral muestra a una mujer india arriesgando la vida por el agua

Un video viral que muestra a una mujer escalando la pared de un pozo para acceder al agua ha puesto de relieve la grave escasez en varias áreas del estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India.

El video muestra a la mujer bajando al pozo sin cuerda ni arnés para acceder al agua.

La gente de la aldea de Ghusiya se ha visto obligada a tomar medidas tan extremas después de que los pozos y estanques se hayan secado.

Varias otras áreas de la India se enfrentan a una crisis de agua similar.

Los videos que muestran a los indios arriesgando sus vidas para obtener agua con frecuencia se vuelven virales. En abril, un video similar mostró a una mujer bajando a un pozo en el estado de Maharashtra para obtener agua.

Un informe global de 2019 había incluido a India entre los 17 países donde el «estrés hídrico» era «extremadamente alto».

El informe dice que los estados de Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Uttarakhand y Haryana se encuentran entre los más afectados por la crisis.

En Madhya Pradesh, la escasez de agua es un problema recurrente cada verano. El gobierno estatal prometió suministro de agua del grifo a todos los pueblos para 2024. Pero el agua potable sigue siendo inaccesible para millones de personas.

En Ghusiya, aldeanos enojados han dicho que boicotearán las elecciones locales de este año para protestar contra el gobierno.

«Tenemos que bajar al pozo para recoger agua. Hay tres pozos [aquí], todos están casi secos. Ninguna bomba manual tiene agua», dijo una mujer a la agencia de noticias ANI.

«Los empleados del gobierno y los líderes políticos solo vienen [aquí] durante las elecciones. Esta vez hemos decidido no dar votos hasta que tengamos un suministro de agua adecuado», dijo.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 2, 2022