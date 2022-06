‘Él no se metía con nadie, era un hombre tranquilo’

Brooklyn, Nueva York.- El video de una cámara de vigilancia muestra a Víctor Vega, de 61 años, caminando cerca de su casa cuando dos hombres vestidos con sweaters cubriendo sus cabezas se acercan y lo atacan. (Seguir leyendo…)

Video relacionado: Revelan imágenes de dos sujetos que atacaron de muerte a peatón hispano:

🚨WANTED-HOMICICDE: 5/25/22 approx. 8:26 PM, front of 257 Lexington Ave @NYPD79PCT Brooklyn. One suspect punched a 61-Y/O male victim in the face causing him to fall and knocked him unconscious. Any info call us at 800-577-TIPS or use https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/Bh77gfi8Mb

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 9, 2022