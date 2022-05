Los 10 estados de Estados Unidos en los que más dinero se gana

La ciudad de Washington (Distrito de Columbia) es, con distancia, donde los ciudadanos perciben un mayor ingreso anual per cápita, según la estadística elaborada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En 2021 la cifra ascendió a US$ 96.873, muy por encima de la cifra a nivel nacional que se situó en US$ 63.444. (Seguir leyendo…)

