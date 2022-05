Atacan al comediante Dave Chappelle durante un show

Los videos del incidente parecen mostrar al hombre saltando al escenario en el Hollywood Bowl, donde Chappelle estaba realizando su rutina de stand-up para su gira Netflix Is A Joke, cuando intentó abordar al comediante.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

This is what attacking @DaveChappelle looks like… please no more examples needed. #davechapelle #holywoodbowl #comdian #attacked #lovewins #nothate pic.twitter.com/iZhycnCLhc

— MR. PRIMETIMETALK (@primetimetalktv) May 4, 2022