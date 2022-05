El alquiler mensual que paga un inquilino por un departamento en Manhattan fue de US$ 3.870 en abril, un 39% más que un año antes, según un informe de la agencia inmobiliaria Douglas Elliman y Miller Samuel Real Estate Appraisers and Consultants. El año pasado, el alquiler medio efectivo neto, es decir, la cantidad que pagan los inquilinos una vez descontados los incentivos de los propietarios, era de US$ 2.791. (Seguir leyendo…)