Will Smith no podrá asistir a la gala de los Oscar en los próximos 10 años

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dijo el viernes que a Will Smith se le prohibiría asistir a los Oscar durante 10 años debido al «comportamiento perjudicial» que mostró cuando golpeó al comediante Chris Rock durante la ceremonia del mes pasado.

La prohibición se produjo una semana después de que el actor renunciara a la organización tras su violento estallido en el escenario del Oscar el 27 de marzo.

En una carta abierta publicada después de una reunión matutina de los 54 gobernadores de la academia, el presidente del grupo, David Rubin, y su directora ejecutiva, Dawn Hudson, también llamaron al Sr. El comportamiento de Smith es «inaceptable» y admitió no haber manejado la situación correctamente durante la transmisión.

«Por esto, lo sentimos», decía el comunicado. «Esta fue una oportunidad para dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para lo sin precedentes».

El Sr. Smith dijo en un comunicado que «acepto y respeto la decisión de la Academia».

La academia elogió al Sr. Rock por «mantener su compostura en circunstancias extraordinarias» y agradecer a los demás involucrados por «su equilibrio y gracia durante nuestra transmisión».

El Sr. Smith parecía anticipar la posibilidad de que no fuera bienvenido en futuras ceremonias en el emotivo y polarizador discurso de aceptación que dio después de ganar el Oscar al mejor actor, que terminó diciendo: «Espero que la academia me invite a volver. Gracias”.

Salvo el Sr. Smith de la ceremonia del próximo año significa que no se le permitirá presentar el Oscar a la mejor actriz, lo que trastorna una tradición en la que el ganador de la actuación del año anterior otorga el premio para la categoría del sexo opuesto.

El castigo también podría significar problemas para la próxima película «Emancipación», un drama de 100 millones de dólares para Apple. La película, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el Sr. Smith como esclavo fugitivo que se une al ejército de la Unión, está en postproducción y ya ha sido promocionado como un posible contendiente a los premios.

Antes del Sr. Smith renunció, la organización había estado considerando expulsar o suspender al actor, que subió al escenario del Oscar en medio de la ceremonia y abofeteó al Sr. Rock por hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, antes de regresar a su asiento, donde gritó insultos que fueron expulsados de la transmisión de televisión en vivo. El Sr. A Smith se le permitió permanecer en el Teatro Dolby, y poco después de su arrebato ganó el Premio de la Academia al mejor actor y recibió una ovación de pie.

Los relatos contradictorios de lo que sucedió después del estallido han plagado la academia, que ha sido criticada por no destituir inmediatamente al Sr. Smith del teatro. El grupo, en su defensa, dijo la semana pasada que le preguntaron al Sr. Smith se fuera, pero se negó.

El productor de la transmisión, Will Packer, dijo más tarde en una entrevista en «Good Morning America» de ABC que, aunque el Sr. Se le había pedido a Smith que abandonara la ceremonia, el Sr. Packer había instado a la dirección de la academia a no «retirarlo físicamente» del teatro en medio de la transmisión en vivo.

El Sr. Packer dijo que después de enterarse hubo discusiones sobre los planes para expulsar físicamente al Sr. Smith desde el lugar, se acercó a los funcionarios de la academia y les dijo que creía que el Sr. Rock no quería «peorar una mala situación».

Pero alguien cercano al Sr. Rock, a quien se le concedió el anonimato para hablar mientras la investigación de la academia sobre el incidente estaba en marcha, dijo que el Sr. Nunca se le preguntó directamente a Rock si quería al Sr. Smith retirado.

La academia espera que las acciones de hoy pongan fin a este incidente, que se ha desarrollado en los medios de comunicación durante la última semana y eclipsó los muchos elogios entregados en la transmisión anual.

«Esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo más amplio de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia. También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de curación y restauración para todos los involucrados e impactados».