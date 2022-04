Viral: Papá multitarea

Un padre mostró cómo ser padre multitarea cuando una bola de foul voló hacia las gradas mientras los Cincinnati Reds jugaban contra los San Diego Padres en un juego de Major League Baseball en Cincinnati.

Con su bebé atado a su pecho y chupando felizmente un biberón, el padre extendió una mano para agarrar la pelota que caía delante de otro fanático que luchaba por atrapar.

Baby's first @Reds game!@JimDayTV took some time to chat with Super Dad. pic.twitter.com/KvWFuIbFw3

— Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) April 27, 2022