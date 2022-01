Crónica de la apertura del Festival de Cine Global de Santo Domingo

José Rafael Sosa

Santo Domingo.–El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) inauguró su 14vª dedicado a Chile como nación que es una potencia fílmica y al legado del actor afroamericano Sidney Poitier y, estrenando de paso, una película de acción y fondo sociopolítico que enfoca una etapa de la historia dominicana reciente muy poco tratada: los doce años de Joaquín Balaguer y la lucha armada de la izquierda. Serán proyectadas en total 97 producciones según la cartelera.

Entre los jurados del exterior, llaman la atención Pancho Lombardi (Perú/La boca del lobo, 1998) y el colombiano Ciro Guerra (director de la multi premiada El abrazo de la serpiente, 2015 y la impecable y sugerentemente autóctona Los Viajes del Viento, 2009). Si algunos jurados deberían perseguir a la prensa para entrevistarlos, serían estos dos hombres.

La ceremonia

La velada inició con la interpretación de una danza chilena, seguida de la interpretación a cinco voces de Por Amor (Nini Cáffaro, la potente voz de Keren Montero, Pochi Familia (en tono de salsa) Víctor Pintor, con un sorprendente acento rockero y el sello de merengue al inmortal tema, a cargo de Jandy Ventura, quienes provocaron la emoción digna de disfrutar el tema nacional de Rafael Solano que más lejos ha llegado en su internacionalización y por su mensaje cargado de buen mensaje.

A la maestra de ceremonias, le falta un poco de experiencia que irá tomando en la medida en que se le vuelva a dar oportunidad con un libreto más emotivo y menos nervios de su parte. Es buena, pero debe reafirmarse.

La otra lucha

Cinematográficamente, el plato fuerte de la apertura fue la película La otra lucha, (Hans García) realizada en condiciones extremas de producción por ser la primera que se enfrentó a la pandemia Covid 19, aparte de sus indudables valores cinematográficos, sobre todo en la dirección de arte que transporta al espectador a los inolvidables (por muchas razones) doce años de Joaquín Balaguer.

La película es una cantera de nuevos rostros nuevos, en particular el protagonista Andrés Castillo y las actuaciones de actores y actrices de reconocido talento: Héctor Aníbal, Pepe Sierra, Manuel Raposo, Camila Santana, Ruth Emeterio, (el mejor papel femenino), Richardson Díaz, Héctor Sierra y Héctor Then, entre otros que detallaremos en la ficha técnica en una crítica aparte a esta producción.

La otra lucha que expone la lucha contra el gobierno de Joaquín Balaguer la desarrollaban comandos izquierdistas armados que atracaban bancos “para financiar la revolución”, en la cual se presenta claramente la injerencia de agentes de la CIA ante la policía como cuerpo represivo para exterminar a los combatientes revolucionarios, de los que muestra sus acciones violentas, así como las torturas policiales. Al inicio de la película se proyecta: “Esta película narra hechos de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia” un cuento muy difícil de digerir al ver la denuncia, casi documental, de los hechos expuestos.

El coloquio Poitier

El doctor Leonel Fernández, presidente Ad Honoren del Festival y la Fundación Global Dominicana con la participación de John Gibson, de la Liga por la Inclusión Afroamericana en el Cine y Pamela Poitier (hija del actor) sostuvieron un conversatorio relativo a temas de inclusión, pertenencia y representación en cine y televisión de los afroamericanos y otras minorías.

Reconocidos: Elvira Taveras, quien recibió el Reconocimiento Lidia Bastos, por su trayectoria profesional en el séptimo arte; por sus cualidades éticas, humanas y profesionales se reconoció a John Gibson con el galardón Arturo Rodríguez, en apoyo a su esfuerzo en pro diversidad, la equidad y la inclusión en el séptimo arte en Estados Unidos y a Geovanny Cruz Durán con el reconocimiento Francisco Palau por ser orgullo del arte y cultura en la República Dominicana.

Lo que hay esta tarde

La cartelera FCGSD 2023 de este martes 25 de enero, en Palacio del Cine de BlueMall:

5:15 pm. Sala: S2-CIBAO Proyección de Largometrajes seguido de un conversatorio con Ramón Candelario sobre la industria del cine dominicano, la representación del actor dominicano en este espacio y la representación de la marca país en sus roles actorales.

Sala: 3 (5:15 pm) SAMICHAY: EN BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD/: Los picos más altos de las montañas se elevan por encima de las nubes. A veces parecen fusionarse con el cielo. No hay dios y tampoco hay diablo.

Sala: 5 (5:10 pm): GINGER´S PARADISE. El músico Christopher abandonar la casa de su madre en Estados Unidos para recorrer américa latina montado en una bicicleta, llegando finalmente a la selva boliviana forma familia. vive. el sueño de una vida alternativa alejados del sistema social de ciudad y bajo sus propios principios.

Sala: 2 (6:05) ERNESTO EN LA TIERRA/ A través de entrevistas recientes y archivo histórico, este documental retrata la vida, obra y muerte del poeta y revolucionario nicaragüense Ernesto Cardenal, revelando su lado más humano.

Sala: 5 (6:40) LA QUINCUEAÑERA. Bamby, una activista de derechos humanos latina transgénero indocumentada, organiza la celebración de su 50 cumpleaños a la que asisten muchas personas importantes para su vida y supervivencia. Mientras se prepara para el evento

Sala: 3 (7:05) LA VIDA ERA ESO. Verónica y María, dos mujeres españolas de diferentes generaciones se encuentran compartiendo la habitación de un hospital en Bélgica. Entre ellas se fragua una extraña amistad que lleva a María a emprender un viaje de regreso al sur de España en procura de buscar a Verónica, en una oportunidad para abrirse al mundo y cuestionar ciertos principios en los que había basado su vida.

Sala: 2 (7:30) EL PA(DE)CIENTE: Sergio Graf, eminencia académica en bioética, sufre un accidente doméstico y termina en la UCI de una clínica privada con los brazos, los pies y el torso atados. Dos días después, lo liberan con un par de costillas rotas. Una vez de regreso a casa, no puede moverse y la incredulidad se instala. Su familia apenas puede lidiar con él. Después de una consulta de neurología, hay un diagnóstico sorpresa: el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad rara que paraliza los nervios motores y avanza hacia los órganos internos, lo que puede provocar la muerte. Sergio también sufre una parálisis emocional.

Sala: 5 (8:20) VALS DE SANTO DOMINGO. Documental de Tatiana Fernández Geara (La Nana,2018) Tres estudiantes de ballet adolescentes, Raymundo, Ángel y Víctor, son los únicos niños en una clase de veinte, se constituyen en una dura prueba para el machismo dominicano.

Sala: 2 (9:40) MORENA(S), Morena, una inmigrante dominicana en Buenos Aires, lucha por mantener su negocio a costa de no traer a su hijo a la Argentina.

Sala: 3 (9:15) SOL ARDIENTE. Paulo comienza a conducir un taxi para pagar sus facturas y la manutención de los hijos de su hijo. Las historias de Passenger se entrelazan con las suyas propias mientras conduce de noche por Río de Janeiro, Paulo siempre es el que maneja el volante, esperando mejores días en una ciudad que se desmorona.

Origen y patrocinadores

El FCGSD es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), concebido por su presidente-fundador, Leonel Fernández, gran impulsor de la industria del cine en la República Dominicana. La ley vigente que ha desarrollado el sector fue uno de los grandes aportes de su último período como presidente dominicano.

Los patrocinadores principales del Festival son: ClaroVideo, Palacio del Cine, Distribuidora Corripio, Banreservas, Sigma Patroleum Corporation, Peña Defillo, Procomunicaciones, Plaza Lama, Hodelpa Nicolas de Ovando. DGCine, Global Talks RD, Editorial Funglode, Cap Cana, Constructora BISONÓ, GFDD, IGlobal, BHD León, Final Post RD, Funglode Films, Ginaka, Lantika, Ministerio de Salud RD, Colorín y el periódico Nota Clave.com, que dirige Alfonso Quiñones.

Pie de foto

El presidente de Funglode y el Festival Global de Santo Domingo, Leonel Fernández, intercambia banderas nacionales con el embajador de Chile Romilio Gutiérrez.

Escena de la película La otra lucha, de Hans García, proyectada como cinta de apertura.

Cartel oficial de la película de apertura del Festival, La otra lucha.

El conversatorio sobre el legado de Sidney Poitier en la apertura del 14 Festival de Cine Global Santo Domingo.

El embajador de Chile Romilio Gutiérrez, agradece la dedicatoria del Festival de Cine Global Santo Domingo, a su pais.

El ingeniero Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Santo Domingo 2022.