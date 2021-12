¿A quién sobornó el abusador?

Altagracia Salazar

Las autoridades federales de Puerto Rico acusaron a Cesar Emilio Peralta, alias el abusador, de constituir una estructura delictiva que operó durante décadas en la que traficó heroína y cocaína a territorio de los Estados Unidos generando millones de dólares que utilizó entre otras cosas para el soborno de oficiales de la ley y funcionarios corruptos de la rd que evitaron que fuera apresado.

Personalmente, no sabía de la existencia del famoso abusador hasta que su nombre trascendió a los mentideros públicos tras el incidente en que resultó herido David Ortiz. Pronuncié el nombre del tal abusador y de inmediato recibí un mensaje de un conocido que me pidió que por mi seguridad no siguiera hablando de esa persona.

Yo no conocía al abusador pero el abusador era muy conocido sobre todo en la vida nocturna de la capital.

Creo a partir de esa fecha el señor Peralta no pudo seguir viviendo en las sombras y que era inevitable que la coraza de protección que tuvo durante décadas, por lo menos así lo piensan los gringos, se quedó en esa jornada. Al abusador se le fue la mano y sus protectores dominicanos no pudieron hacer más.

Pero debo recordar porque es reciente las dificultades que tuvieron las autoridades para apresar a ese señor y el hecho de que sus allegados subieran fotos a sus redes sociales en las que el abusador participaba en grandes fiestas en el mismo momento en el que el entonces procurador decía que era el más buscado.

Nadie sabe porqué el ministerio público guardó una orden de arresto contra el abusador durante 24 días para hacerla efectiva.

Nadie sabe porqué buscaban al abusador por las lomas de Constanza cuando públicamente se exhibía en Punta Cana y las redes están ahí para confirmar lo qué decimos.

Una fuente nos dijo que el equipo llamado a arrestarlo con contactó en dos ocasiones pero nunca obtuvo la orden de apresarlo porque dependía de una persona de alto nivel que nunca la dio.

LA protección que obviamente tenía el abusador no se extendió a Colombia donde fue arrestado.

Ahora queda la pregunta de que si los federales norteamericanos postulan que sobornó a policías y funcionarios, habrá que saber a quién o quienes sobornó Cesar el abusador?