Magic Johnson habla sobre vivir con el VIH 30 años después de su diagnóstico

Cuando la icónica carrera de baloncesto de Magic Johnson fue interrumpida por un sorprendente diagnóstico de VIH hace tres décadas, la leyenda de la NBA recién casada no tenía idea de cuánto tiempo tenía para vivir o cómo el virus afectaría a su esposa y al feto.

«Simplemente te sientas y dices, ¿qué significa esto? ¿Voy a morir?», Le dijo a la copresentadora de CBS Mornings, Gayle King.

Johnson, quien sigue siendo indetectable para el VIH hasta el día de hoy, habló sobre vivir con el virus y su carrera en una entrevista exclusiva para «CBS Mornings» casi 30 años después de que anunció públicamente su diagnóstico de VIH.

Hoy, la estrella de los Lakers es un padre y abuelo amoroso, un exitoso hombre de negocios, filántropo y director ejecutivo de Magic Johnson Enterprises. Él y Cookie han estado juntos durante todo este tiempo, y ni ella ni su hijo, Earvin Johnson III, tienen VIH.

En el momento de su diagnóstico, Johnson pensó que el virus era una sentencia de muerte.

«Tenía que aprender mucho sobre la enfermedad, el VIH y el sida. Tenía que asegurarme de tener la mente lo suficientemente abierta como para hacer muchas preguntas, buscar mucha información de diferentes personas», dijo.

Johnson se enteró por primera vez de su diagnóstico después de un examen físico de rutina antes de la temporada de la NBA 1991-92. Lo llamaron de regreso a casa después de un juego de pretemporada en Utah, para que el médico del equipo de los Lakers, el Dr. Michael Mellman, pudiera dar la noticia en persona. Cuando Johnson escuchó la noticia por primera vez, estaba «devastado», dijo.

«Le pregunto 100 veces: ‘¿Está seguro?'», Recuerda Johnson que le preguntó a su médico. “Y dicen, ‘Oye, hicimos las pruebas un par de veces y sí, tienes VIH’. Y entonces lo perdí allí mismo, ¿sabes?».

Mellman le dijo que tenía la oportunidad de vivir durante mucho tiempo con todos los medicamentos nuevos que se estaban desarrollando, dijo Johnson. Pero la parte más difícil de su diagnóstico, dijo, fue conducir a casa y contárselo a su esposa.

«Fue difícil porque la amaba tanto y odiaba lastimarla», dijo.

Cuando Johnson le dio la noticia, Cookie supo que era «probablemente por contacto sexual», ya que no había recibido ninguna transfusión de sangre, pero estaba preocupada por otra cosa.

«No era cómo lo consiguió lo que era importante para mí. Era, ‘Posiblemente vas a morir’. Y eso triunfó sobre todo «, dijo a CBS News.

La pareja, que se conoció como estudiantes en la Universidad Estatal de Michigan en la década de 1970, se había casado aproximadamente un mes antes de su diagnóstico y acababan de enterarse de su embarazo.

Johnson dijo que fue un gran alivio cuando los resultados de las pruebas de su esposa y su bebé dieron negativo.

«Sí, porque estaba muerto de miedo», dijo. «Quería asegurarme de que ella estaría bien, que el bebé estaría bien, y luego podría seguir adelante tratando de asegurarme de que yo estaría bien».

Cookie estuvo al lado de su esposo todo el tiempo, pero inicialmente no quería que él realizara la ahora famosa conferencia de prensa del 7 de noviembre de 1991 para anunciar su diagnóstico, y su breve retiro, debido al estigma que rodea al SIDA.

«En ese momento, la gente no estaba educada. Entonces pensaban que no se podía tocar a la gente, no se podía abrazar», dijo. «Y no quería que la gente nos tratara como si fuéramos leprosos».

Cookie finalmente fue a la conferencia de prensa con un traje blanco que, según dijo, simbolizaba «brillo» y «un futuro».

Johnson continuó atacando el estigma del VIH con la misma pasión que mostró en la cancha, lanzando la Fundación Magic Johnson para crear conciencia sobre el virus, luego presionando al Congreso y a la Casa Blanca para que gasten dinero para combatir la enfermedad.

Pero aún anhelaba el juego de baloncesto, y su primer retiro no duraría mucho.

A pesar de que Johnson no había jugado un solo juego de temporada regular, los fanáticos lo eligieron para formar parte del equipo All-Star de la NBA en 1992. Y unos meses después, jugaría en el «Dream Team» olímpico de Estados Unidos.

«Resultó ser la decisión correcta», dijo. «Ayudó a las personas que vivían no solo con el VIH y el SIDA, sino también con cualquier enfermedad, con la que se puede vivir, se puede vivir, vivir una vida productiva».

Hubo críticas mixtas sobre su regreso, con varios jugadores incómodos con la idea de jugar junto a un atleta VIH positivo. Incluso uno de sus compañeros de equipo olímpico, Karl Malone, expresó su preocupación por tener que jugar contra Johnson después de que se cortó en la cancha durante un juego.

«Sí, me cortaron. Y estaba muy molesto por la reacción porque jugué con muchos de los muchachos que no querían que regresara», dijo Johnson.

Terminó retirándose nuevamente, antes de regresar al deporte que amaba una vez más en 1996.

«Le dije a Cookie, dije, ‘¿Sabes qué? Tal vez debería considerar jugar una vez más», dijo Johnson, señalando que quería «terminar de la manera correcta».

«Y por eso volví», dijo. «Lo terminé de la manera que quería que terminara».

Después de eso, su enfoque finalmente comenzó a cambiar. Se sentaba en el sofá y miraba jugar a los Lakers, pensando: «Debería estar allí», recuerda. Pero Cookie llegó a casa un día y dijo algo que «cambió mi vida», dijo Johnson.

Su esposa también recuerda ese momento.

«‘Te estoy mirando así sentado en este sofá. Ese no es el hombre con el que me casé'», recuerda haberle dicho. «‘Sabes, el hombre con el que me casé era un gran trabajador. Sabes, estaba cambiando el mundo. Tenía todas estas ideas. Estaba tan lleno de vida. No sé quién es. Tienes que levantarte y descúbrelo ‘».

Esa verdadera charla resultó efectiva. En la actualidad, Johnson dirige un puesto en la sala de juntas como director ejecutivo de la empresa que lleva su nombre, una empresa de inversiones centrada en proporcionar productos y servicios de alta calidad a comunidades desatendidas.

Y aunque su VIH aún es indetectable, debe tomar su medicación todos los días.

«Un cóctel, una vez al día», dijo. «Pasó de tres veces al día, ahora solo una. Y así todo es genial».