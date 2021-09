La semana en 23 fotos

Echa un vistazo a 23 fotos de la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre.



Ida: Así azotó a Nueva York y Nueva Jersey

– NY: Las inundaciones repentinas causaron caos en las calles y el metro (fotos)

– Colapsa el sistema de trenes de la ciudad de Nueva York

– Imponente tornado toca tierra en Nueva Jersey, ver video

– Inundaciones masivas en partes de Nueva Jersey (imágenes)



Video: Tipo se sube en una yipeta en movimiento



Interés de Washington en el Muelle de Manzanillo

La república Dominicana tiene un gran interés que de que los chinos se enteren de la presencia de americanos en la construcción del muelle del manzanillo. (Seguir leyendo…)



Así fue el primer día con e-Ticket en el AILA

Malestar generó esta tarde entre algunos pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas el nuevo método para llenar de manera obligatoria el formulario electrónico a través de la plataforma digital orientada por el manual «e-Ticket». (Seguir leyendo…)



El video íntimo del director del COE

‘Me gusta esto, caramba cual es el problema, yo tengo los labios morados.bromeaba con mi mujer que tiene un salón de belleza, y se fue a otro chat. ¿Algún problema?’ (Seguir leyendo…)



Nueva vaina de Tokischa y Rosalía

Chequea el video oficial de la canción ‘Linda’.



Youtuber afgana murió fuera del aeropuerto de Kabul

Cuatro días después de que los talibanes tomaran el control de Afganistán, la youtuber Najma Sadeqi, de 20 años, se sentó en su cama y grabó un último video para decenas de miles de seguidores. (Seguir leyendo…)



Un avión impacta en un edificio en Connecticut (imágenes)

EEUU.–La policía de Farmington respondió a un accidente de avión contra un edificio en Hyde Road.El video del edificio muestra un incendio extenso proveniente de una sección de la estructura. (Sigue leyendo aquí…)



La Materialista: “¡Bienvenidos a mi zona de placer!”

Con esa decisión La Materialista se suma a la lista de artistas dominicanas que tienen su perfil en OnlyFans. (Seguir leyendo…)



El doble de Dwayne Johnson

Un oficial de policía del estado de Alabama se ha convertido en estrella de las redes sociales debido a su asombroso parecido con el actor y exluchador estadounidense Dwayne ‘La Roca’ Johnson. (Seguir leyendo…)



Viral: Shakira bailando con sus hijos

La Shaki enloquece las redes bailando con sus chamaquitos.



Caricatura: Las clases presenciales

La ilustración del día por Cristian Hernández: Una buena noticia y otra mala sobre el regreso a las aulas. (Seguir leyendo…)



Aniversario del paso Huracán David

El Huracán David fue el cuarto ciclón tropical nombrado de la temporada de huracanes en el Atlántico de ese año 1979. Como huracán de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, el David fue uno de los huracanes más mortíferos de la última mitad del siglo 20, matando a más de 2,000 personas durante su paso, mayormente en la República Dominicana. (Seguir leyendo…)



Así se ve Jean Alain tras dos meses de prisión

El aspecto físico Jean Alain Rodríguez a dos meses de su encarcelamiento no pasó desapercibido para los usuarios en las redes sociales que coinciden en que el encierro no le sienta bien al ex procurador general de la República. (Seguir leyendo…)



Imágenes: Youtuber derrota luchador de MMA

Jake Paul derrota por decisión dividida a Tyron Woodley.



Policías fuera de servicio matan a dominicano en El Bronx

Un nuevo video impactante muestra a un hombre de 24 años disparando dos veces hacia el cielo antes de que un policía fuera de servicio le disparara fatalmente en El Bronx, mientras su padre devuelve el fuego a los oficiales. (Seguir leyendo…)



Video: DJ Adoni lo vuelve a hacer

Santo Domingo.–Luego de salir a pedir disculpas públicas por el “teteo” en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, el mezclador dominicano conocido como DJ Adoni lo volvió a hacer: ahora en Los Minas y con acompañado del cantante urbano Bulova.(Sigue leyendo…)



¿Queseto? Robo de película en Brasil (video)

Un grupo de ladrones de bancos ataron rehenes en el techos de sus autos durante la huida de la policía, en la ciudad de Araçatuba, en el sur de Brasil. (Seguir leyendo…)



Una bocina ‘premiada’ (video)

La dirección general de Aduanas encontró 5 millones de dólares en una bocina según Sanz Lovatón: (Seguir leyendo…)



Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Soy homosexual”

Aunque era un secreto a “voces”, el actor ecuatoriano Roberto Manrique, conocido por telenovelas como: ‘Sin senos sí hay paraíso’ confesó que es homosexual, y que la mayoría de su círculo íntimo lo sabe. Sin embargo, había algo en él que no lo dejaba ser feliz, “la culpa” por lo que tomó la decisión de hablar sobre su sexualidad. (Seguir leyendo…)



La foto inédita de Édgar Vivar que devela cuál era su profesión antes de convertirse en “el señor Barriga”.

Édgar Vivar se hizo mundialmente conocido como el Señor Barriga, por su personaje en la serie de Chespirito, El Chavo del 8. Aunque siempre fue un apasionado por la actuación, al terminar la escuela secundaria pasó por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió y se recibió de médico. (Seguir leyendo…)



Nueva vaina de La Insuperable

El candente video de ‘Amantes 4K’ de La Insuperable junto a la influencer La Real Pomposa. (Seguir leyendo…)



Fallece boxeadora tras cinco días en coma

La boxeadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata falleció a los 18 años, luego de permanecer en el hospital durante varios días en coma, como consecuencia del nocaut que sufrió en la pelea del pasado fin de semana contra la canadiense Marie Pier Houle. (Seguir leyendo…)