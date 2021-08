Investigan diez casos similares al de Luis Peña

República Dominicana.- Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, reveló este lunes que se investigan más de diez casos con las características del caso de Luis Peña Valdez, el hombre que permaneció durante 12 años en la cárcel de La Victoria sin haber sido procesado judicialmente.

“Se ha conversado de casos, ahora, tú sabes que por un tema de responsabilidad yo no puedo adelantarme hasta que no haga una investigación y pueda identificar. Van prácticamente más de diez casos”, dijo Ulloa, aunque aclaró que no se pueden revelar muchos datos. (Seguir leyendo…)