Aparece adolescente desaparecida en Los Girasoles

La adolescente de 13 años Crisleidy Morales, que había sido reportada como desaparecida por sus familiares, fue hallada la mañana de este viernes en una residencia donde según la madre, estuvo secuestrada.



«Ay mis compañeros, ya estoy con mi hija, me la secuestraron, ay me secuestraron a mi hija, yo que soy su madre sabía que ella no se iba a escapar, ay yo no puedo hablar ahora, gracias por sus oraciones», dijo la madre entre llantos en un audio difundido por la madre, Ely Cabrera. elCaribe