Vladimir Guerrero Jr. conectó un enorme batazo de vuelta completa de 451 pies para sumar su décimo cuarto jonrón en la temporada, en el partido del lunes entre los Azulejos de Toronto frente a los Rays de Tampa Bay.

Vladimir Guerrero Jr with his team leading 14th homer, comes on a first pitch from Ryan Yarbrough #BlueJays 451 ft 👀 pic.twitter.com/cqijXMmyzk

