Facebook, Instagram y WhatsApp se caen

Diversos usuarios en redes sociales han reporta que los servicios y plataformas de la red social están inaccesibles en sus versiones de escritorio y móviles.

Los usuarios se quedaron sin la capacidad de ver el contenido de la red social, cargar nuevo contenido o en algunos compartir mensajes dentro de su servicio de mensajería WhatsApp.

El sitio web downdetector reportó la escalada de reportes de usuarios sobre la caída del servicio.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 5:38 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

