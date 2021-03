Will Leitch/MLB.com

EE.UU.Cuando ves béisbol todos los años comienzas a conocer mejor a cada jugador. Te familiarizas con ellos, siendo una presencia continuar en tu vida. Son nombres que, aunque no afectan tu día a día, siguen estando presentes. No puedes evitar apegarte a ellos luego de un tiempo. (Sigue leyendo aquí…)