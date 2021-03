Mitos sobre la margarina

Yohanan Nuñez

«La margarina triplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares» ⁣

Por el contrario, estudios como (Efficacy and Safety of Plant Stanols and Sterols in the Management of Blood Cholesterol Levels Katan et al, 2003) en realidad confirman que puede disminuir el riesgo de las mismas. ⁣

⁣

«La margarina aumenta el riesgo de cáncer hasta cinco veces» ⁣

¡No, no es así! No hay ni una pizca de evidencia para esa afirmación.⁣

⁣

«La margarina se usó originalmente para engordar pavos» ⁣

Este es un mito muy extraño y sin base en la realidad… ⁣

⁣

La margarina fue inventada en Francia en 1869 como resultado de un concurso convocado por Napoleón III buscando a cualquiera que pudiera producir un sustituto viable y de bajo costo para la mantequilla, destinado a ser utilizado por el ejército y las clases bajas.⁣

⁣

Hippolyte Mège Mouriès preparó una mezcla de grasa de res, agua salada, leche y ácido margárico y la llamó «oleomargarina».⁣

⁣

Eventualmente, la grasa de res fue reemplazada por aceites vegetales. La mantequilla se elabora a partir de la grasa de la leche; mientras que la margarina moderna está hecha de aceite vegetal refinado y agua.⁣

⁣

«La margarina está a solo UNA MOLÉCULA de ser PLÁSTICA» ⁣

⁣

Este mito ni siquiera tiene sentido, es de esos cuentos absurdos creados por gente con una aversión patológica a la química… ⁣

⁣

La margarina contiene varias moléculas diferentes. Los plásticos son polímeros y no tienen nada que ver con la margarina.⁣

⁣

No puedo imaginar de dónde vino esta afirmación a menos que tal vez algún ignorante haya confundido la calidad de la plasticidad con la composición molecular de los plásticos.⁣

⁣

Si pensaran en átomos en lugar de moléculas, sería aún peor. El agua (H2O) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) solo difieren en un átomo, pero beber agua es necesaria para la vida, mientras que beber peróxido de hidrógeno es una muy mala idea.⁣

⁣

Las propiedades de las moléculas tienen poco que ver con su composición química.⁣

Nota: no estoy mandando a consumir una u otra, simplemente desmintiendo afirmaciones sin base⁣