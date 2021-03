La rara tarjeta de novato de Kobe Bryant se vende por casi US$1.8 millones

CNN: Una rara tarjeta de novato de Kobe Bryant se vendió por más de US$1.795.800 millones el sábado, «un récord histórico» para cualquier tarjeta de Bryant, según Goldin Auctions, una casa de subastas en línea.

La tarjeta comercial Topps es una edición de refractores de cromo vendida entre 1996 y 1997, dijo Goldin Auctions en su sitio web. Es sólo uno de dos en el mundo «en su nivel de perfección».

La casa de subastas calificó la calidad de la tarjeta como «una evaluación de la condición de magnitud insuperable», con una puntuación de 10 en cada categoría probada. Las ofertas comenzaron en 250.000 dólares.

Goldin no dio a conocer el nombre del comprador de la tarjeta.

Final Sale Price: $1,795,800

An all-time record for any Kobe Bryant card. pic.twitter.com/dTStDwavHx

— Goldin Auctions (@GoldinAuctions) March 7, 2021