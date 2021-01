«Estoy cambiando vidas»

La ex maestra de necesidades especiales Courtney Tillia reemplazó el insignificante cheque de pago que hizo frente a la pizarra con un asombroso ingreso de seis cifras tomando fotos sexys de OnlyFans.

“Gano cuatro veces el ingreso anual que obtendría como maestra”, dijo la nativa de Arizona, de 33 años, a The Post sobre su cambio de carrera de vanguardia. «He estado ganando aún más dinero durante la pandemia porque la gente simplemente se queda en casa queriendo disfrutar de mi contenido».

Pero además de posar en fotos de lencería lujuriosa y desnudos de niña traviesa para sus 200.000 admiradores en línea, Tillia es esposa y madre de cuatro hijos que solo intenta llegar a fin de mes.

“Cuando era maestra, mi familia realmente tenía problemas económicos”, dijo Tillia, quien ahora vive en Los Ángeles, California. “OnlyFans me permite la libertad financiera. Puedo proporcionar todo lo que mi familia necesita y más «.

Aunque ahora está feliz con el dinero en efectivo, la transición de Tillia de moldear las mentes en el aula a volar mentes con su cuerpo audaz no sucedió de la noche a la mañana.

«Había estado enseñando a estudiantes con necesidades especiales en una escuela alternativa en Phoenix durante seis años», dijo Tillia, quien tiene una maestría en educación especial.

«De repente me encontré en un lugar realmente oscuro», agregó. «Estaba comenzando a odiar mi trabajo y esa oscuridad comenzó a extenderse a otras áreas de mi vida».

Chequea más fotos de la jeva aquí…



Después de presentar su renuncia a la escuela en 2016, Tillia, con el apoyo de su esposo, Nick, siguió una carrera en el culturismo y el modelaje de fitness. Pero esa oscuridad inquebrantable que sentía persistió.

No fue hasta un encuentro casual con un fotógrafo de tocador que se reavivó el fuego en el alma de Tillia.

«Me preguntó si quería tomar fotos de lencería o desnudos», dijo Tillia a The Post. “Al principio estaba nervioso. Pero una vez que comenzamos, me sentí tan liberado y libre. Finalmente me sentí como yo mismo de nuevo «.

Había nacido una superestrella de OnlyFans.

Tillia, entrando en su tercer año como exhibicionista en Internet, se encuentra de nuevo en el podio de maestros.

Solo que esta vez, el modelo OnlyFans está enseñando a las mujeres de todo el mundo que no hay vergüenza en expresar su sexualidad, ya sea que se estén ganando la vida en línea o haciendo cola en el supermercado.

“Las mujeres han sido avergonzadas por expresar su sexualidad durante tanto tiempo”, dijo Tillia.

Ahora también dirige una marca de coaching de vida que se centra en el empoderamiento femenino.

“Trabajo con cientos de mujeres en todo Estados Unidos, Australia, Europa y en todas partes”, dijo. «Estoy ayudando a esos clientes a superar la vergüenza y la culpa que se les ha impuesto por querer ser libres para expresar su sensualidad».

“Sabía en ese momento que quería seguir experimentando esa sensación de ser poderosa y sexy”, dijo. «Y lo que es más importante, quería que otras mujeres también se sintieran así».

En cuanto a cualquier juicio que pudiera recibir por promover el «trabajo sexual», Tillia le dijo a The Post: «Creo que soy una trabajadora sexual. Pero no me avergüenzo de eso «.

“Me siento mejor que nunca en mi vida”, dijo. “He cambiado mi vida económicamente. Estoy cambiando la vida de otras mujeres. Estoy feliz simplemente haciéndome».