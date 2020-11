La tarde de este lunes se produjeron hechos violentos en el sector Brisas del Eden, Santo Domingo Este, que dejaron tres muertos y dos heridos.

El asesino llegó al referido sector y mató a su ex pareja, a la madre de esta y a un cuñado y provocando heridas de balas a su ex suegro y a la esposa de su ex cuñado.( Seguir leyendo…)

