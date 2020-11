Video | Nancy Álvarez anuncia nuevo show

View this post on Instagram

Una pareja de lesbianas tiene un hijo nacido del óvulo de una, el vientre de la otra y esperma donado. Una de ellas crea un conflicto para irse con el niño y el padre de éste. La Dra. Nancy interviene desnudando verdades ocultas y dando su opinión profesional en beneficio del niño. No se pierda esta interesante historia y ¡compártala! #dranancy #dranancyalvarez #doctoranancy