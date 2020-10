Video: Protestan en la Plaza de la Bandera

View this post on Instagram

Johan Lantigua, integrante del Movimiento de Trabajadores Unidos, se suma a la manifestación ciudadana en la Plaza de la Bandera, en rechazo a algunas de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, entre ellas la aplicación de impuestos al sueldo 13.