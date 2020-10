Meghan Markle compara a los usuarios de las redes sociales con los ‘drogadictos’

Meghan Markle ha insistido en que todos los usuarios de las redes sociales son como ‘personas adictas a las drogas’ durante su última aparición en la cumbre virtual, a pesar de haber pasado muchos años como una prolífica usuaria de Instagram.

La mujer de 39 años hizo la comparación durante la cumbre virtual de próxima generación de mujeres más poderosas de Fortune el martes por la tarde, un evento en línea que estaba reservado para invitados dispuestos a pagar una tarifa de US$1,750.

‘Hay muy pocas cosas en este mundo en las que se llame «usuario» a la persona que está interactuando con él. Las personas que son adictas a las drogas se denominan usuarios y las personas que están en las redes sociales se denominan usuarios», dijo Meghan.

“Something, algorithmically, is creating this obsession.”

