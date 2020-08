‘Un país con mil agendas y ninguna es de las mayorías’

Altagracia Salazar

Establecer su agenda de prioridades y hacerla prevalecer debe ser, para Luis Abinader una tarea titánica. Con dos semanas en el gobierno el mandatario tiene que enfrentar las luchas individuales en su propio partido donde ya hay locos viejos que pretenden establecer sus proyectos personales,

ambiciones de quienes entienden que merecen tal o cual posición solo por su nombre, sectores económicos que le adversaron y que ahora buscar como acotejarse a través de la presión en los medios de comunicación, agenda puntuales de personas, sectores y agencias que no ceden ante sus propios temas y como si todo eso fuera poco mantener tranquilo a un pueblo al que no tiene recursos para complacer. Por suerte el PLD no se ha recompuesto del golpe electoral, cuando lo haga será el botón del pastel.