Franklin Mirabal pide cacao a periodista

Disculpas públicas: En días pasados me ocurrió algo inédito en mi vida. Turbulencias por la crisis económica de los Medios, diferencias familiares y venía enfermo del Covid-19. ¡Una bomba de tiempo!. Eso me llevó a decir "Cosas infundadas" del Periodista José Pequero, quien es capaz, serio, honesto y trabajador. Peguero: ¡Te pido disculpas sinceras!.