Comida de las 12: Locrio de cerdo

View this post on Instagram

Ajústate candita.. tú Vite eso.. míralo bien! En tiempo real .. Locrio de cerdo .. Con su chicharrón !! Ma bueno que e’ así … Receta: 2 libras d e masa de cerdo cortar en dados 200 pesos de chicharrón lo compras en la chicharronera del barrio.. Pa el locrio necesitas: Sazonar la carne con ; 2 cucharadas de bija en polvo 2 de sazón 1 de orégano 1/2 de pimienta 2 oz de salsa de soja 1 caldo de pollo 2 cucharadas de pasta de tomate Aceite de bija 2 libras de arroz 4 tazas de agua Cilantro y recao Sal para ajustar Sazonar la carne con lo mencionado dejar reposar y luego llevar a sofreír dale unos 30 minutos de cocción sofriendo la carne luego verter cebolla , ajíes, cilantro, recao sofreír ponerle un caldo de pollo y dos cucharadas de salsa muévelo cuando se sofría por unos 5 minutos agregas el agua mueves y dejas que entre en hervor ajusta la sal si es necesario ! Verter el arroz cuando el caldo esté hirviendo dejar que esté absorba los líquidos recoges y tapas dale 15 minutos de cocción luego voltear y ponerle el chicharrón tapa por 5 minutos ‘bebe.. Una vez listo lo sirves ! A bueno que e’ así .. chuleria ! @chefcarolinaarias #ChefDominicana #RD🇩🇴 #LaComidaDeMiCasa #DominicanisimaYo